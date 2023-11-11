Звездопад можно увидеть в выходные

Увидеть падающую звезду и загадать желание можно 11-12 ноября, сообщает МК. В эти дни своего пика достигнет метеорный поток Северные Тауриды, который считается одним из слабых, так как в час пролетает всего около пяти метеоров. Но пик придется на канун новолуния, поэтому шансы понаблюдать за астрономическим явлением повышаются.

Выбраться на улице лучше всего после полуночи, а смотреть на созвездие Тельца. Предположительно, метеоры Северных Таурид – это частицы расколовшегося крупного космического объекта. // фото unsplash.com