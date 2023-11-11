Песня The Beatles с вокалом Леннона возглавила британский хит-парад

Последнюю песню легендарной ливерпульской четверки смогли доработать спустя 45 лет. Композиция Now and Then была представлена в начале ноября.

Песня The Beatles с вокалом убитого в 1980 году Джона Леннона в первый день релиза за десять часов взлетела на 42 место, а за последнюю неделю заняла первую строчку хит-парада в Британии, сообщает «Коммерсантъ». Последний раз песня битлов занимала первую строчку хит-парада в 1969 году. The Beatles побила собственный рекорд, возглавив хит-парад Британии 18 раз.

Над композицией в разное время работали все участники группы. В ее основе текст и демозапись Леннона, который сделал ее под аккомпанемент фортепьяно в 1978 году. В 1994 году вдова музыканта передала черновые записи Полу Маккартни. Завершить композицию тогда не могли по техническим причинам. К песне вернулись после съемок документального фильма о битлз. С помощью разработанного приложения удалось отделить голос Леннона от фонового гола. Ее дополнили партией ритм-гитары Джорджа Харрисона, записанной в 1995 году, и новыми записями Пола Маккартни и Ринго Старра. // фото скриншот видео с Youtube