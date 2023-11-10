В WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям быстро находить нужные сообщения. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Благодаря нововведению юзеры смогут искать сообщения по дате отправления. Это значительно упростит навигацию по истории сообщений.

Кнопка с изображением календаря будет доступна в строке поиска сообщений. Сейчас эта функция еще находится в разработке. Она появится в будущем обновлении приложения. // Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev