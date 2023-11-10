Молодожены выиграли 92 млн рублей на следующий день после свадьбы

Молодожен в США на другой день после свадьбы купил лотерейный билет и выиграл миллион долларов, то есть 92 миллиона рублей. Об этом сообщает издание New York Post.

Выигрышный билет мужчина приобрел в магазине, куда заехал вместе с новоиспеченной женой. Молодожены стерли защитный слой и увидели, что получат крупную сумму.

- Когда мы поняли, что выиграли миллион долларов, то сначала не поверили. Мы снова и снова перечитывали инструкцию, чтобы убедиться, что это правда,

- рассказал американец.

Выигранные деньги пара планирует инвестировать. Куда именно, молодожены не рассказали. // фото: freepik.com