Магнитная буря вновь приближается к Земле

В предстоящие выходные магнитная буря обрушится на Землю.

Как следует из данных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитный шторм начнется к вечеру 11 ноября, а пика достигнет к утру воскресенья. До полудня магнитосфера будет пребывать в возбужденном состоянии, а потом буря начнет стихать.

Показатели ожидаются на уровне G1, что относится к слабым магнитным бурям.

В прошлый раз мощная буря привела к красивым сияниям, которые 5 ноября наблюдали и в Петрозаводске.

Метеочувствительные люди могут ощущать в дни магнитных бурь головную боль, бессонницу, упадок сил, а также раздражительность. // фото unsplash.com/ Jonathan Borba