10 ноября 2023, 10:36
Магнитная буря вновь приближается к Земле
Геомагнитный шторм достигнет нашей планеты к вечеру субботу, а буря будет бушевать до утра воскресенья
В предстоящие выходные магнитная буря обрушится на Землю.
Как следует из данных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитный шторм начнется к вечеру 11 ноября, а пика достигнет к утру воскресенья. До полудня магнитосфера будет пребывать в возбужденном состоянии, а потом буря начнет стихать.
Показатели ожидаются на уровне G1, что относится к слабым магнитным бурям.
В прошлый раз мощная буря привела к красивым сияниям, которые 5 ноября наблюдали и в Петрозаводске.
Метеочувствительные люди могут ощущать в дни магнитных бурь головную боль, бессонницу, упадок сил, а также раздражительность. // фото unsplash.com/ Jonathan Borba