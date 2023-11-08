Мужчина доверился народной примете и сказочно разбогател

Житель США понадеялся на примету и сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Американец рассказал, что 30 октября он почувствовал, что у него зачесалась левая рука. Мужчина вспомнил, что эта примета сулит деньги, и пошел в магазин за билетом лотереи.

Счастливчик приобрел билет моментальной лотереи, стер защитный слой и увидел, что выиграл 100 тысяч долларов. Американец рассказал, что практически впал в транс, не веря своим глазам.

Победитель планирует потратить свой выигрыш на покупку нового дома. // Фото: unsplash.com / Viacheslav Bublyk