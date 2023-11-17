Жительница Карелии не смогла выехать к сыну из-за ограничений финнов

Финны решили закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. С последствиями ограничений столкнулась 63-летняя жительница Карелии.

Она планировала добраться до Хельсинки, а оттуда улететь к сыну в Британию, сообщает «Фонтанка». Билет на автобус она купила еще 8 ноября, а ехать должна была 19 числа из Петербурга, но не вышло. Автобусные компании, которые работали на линии Петербург-Хельсинки стали отменять рейсы из-за решения властей Финляндии о закрытии пограничных пунктов пропуска.

Связаться с перевозчиком Ecolines жительнице карелии не удалось. Женщина пока не знает, как ей вернуть деньги за билет на автобус. Билет на самолет она сдала, а сын переоформил перелет через Стамбул. Билет до Лондона хоть и оказался дороже, но по времени быстрее. // фото freepik.com/ natanaelgintin