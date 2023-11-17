17 ноября 2023, 15:26
Финляндия поставит физические барьеры на погранпереходах с Россией
На пограничных пунктах между Финляндией и Россией в полночь установят заграждения
На пунктах погранперехода между Финляндией и Россией сегодня в полночь установят заграждения. Это сделают финны, информация появилась на сайте пограничной службы Финляндии.
Там сказано, что финны закроют четыре перехода на юго-востоке страны 18 ноября с 00:00 (это 01:00 по московскому времени).
- Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства,
- уточнили пограничники.
Погранслужба рекомендовала использовать для пересечения другие открытые пункты пропуска.
Напомним, ранее мы писали, что финны массово подписывают петицию с требованием смягчить ограничения. // фото: freepik.com