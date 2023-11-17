Финляндия поставит физические барьеры на погранпереходах с Россией

На пунктах погранперехода между Финляндией и Россией сегодня в полночь установят заграждения. Это сделают финны, информация появилась на сайте пограничной службы Финляндии.

Там сказано, что финны закроют четыре перехода на юго-востоке страны 18 ноября с 00:00 (это 01:00 по московскому времени).

- Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства,

- уточнили пограничники.

Погранслужба рекомендовала использовать для пересечения другие открытые пункты пропуска.

Напомним, ранее мы писали, что финны массово подписывают петицию с требованием смягчить ограничения. // фото: freepik.com