18 августа 2020, 18:51
Международный го-фестиваль пройдет в Петрозаводске
Поединки по логической настольной игре будут проходить в течение недели
С 23 по 30 августа в Петрозаводске будет проходить международный студенческий го-фестиваль «ДолГО будет Карелия сниться!», сообщили в министерстве спорта республики.
В течение недели поклонники игры го примут участие в трех турнирах. Это командный студенческий чемпионат России; студенческий чемпионат России и всероссийские соревнования «Кубок Карелии».
Также участников ожидает экскурсия в музей-заповедник «Кижи».
Фото: kommersant.ru