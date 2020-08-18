Международный го-фестиваль пройдет в Петрозаводске

С 23 по 30 августа в Петрозаводске будет проходить международный студенческий го-фестиваль «ДолГО будет Карелия сниться!», сообщили в министерстве спорта республики.

В течение недели поклонники игры го примут участие в трех турнирах. Это командный студенческий чемпионат России; студенческий чемпионат России и всероссийские соревнования «Кубок Карелии».

Также участников ожидает экскурсия в музей-заповедник «Кижи».

Фото: kommersant.ru