18 августа 2020, 18:51
Спорт

Международный го-фестиваль пройдет в Петрозаводске

Поединки по логической настольной игре будут проходить в течение недели

С 23 по 30 августа в Петрозаводске будет проходить международный студенческий го-фестиваль «ДолГО будет Карелия сниться!», сообщили в министерстве спорта республики.

В течение недели поклонники игры го примут участие в трех турнирах. Это командный студенческий чемпионат России; студенческий чемпионат России и всероссийские соревнования «Кубок Карелии».

Также участников ожидает экскурсия в музей-заповедник «Кижи».

Фото: kommersant.ru

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игра го
го-фестиваль
«ДолГО будет Карелия сниться!»
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