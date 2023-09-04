Мертвого мужчину нашли в квартире многоэтажки в Петрозаводске

В воскресенье в 12 часов 59 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок от сотрудников полиции с просьбой о помощи. В жилом доме на улице Кемской мужчина не открывал дверь и не отвечал на телефонные звонки. Из-за закрытой двери чувствовался трупный запах, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили 30-метровую автолестницу в открытое окно квартиры, расположенной на четвертом этаже, и проникли внутрь. Худшие опасения подтвердились. Хозяин квартиры был мертв.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото «Петрозаводск говорит»