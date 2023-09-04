Дети устроили опасные игры на дороге в Петрозаводске

Днем 3 сентября в Петрозаводске на улице Чапаева дети устроили опасные игры на дороге. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink. Ролик размещен в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как трое совсем юных горожан, которым, по словам очевидцев, всего 5-7 лет, бросались под колеса проезжавших автомобилей. Двое из них катались на самокате, третий просто бегал. Трагедии удалось избежать чудом.

Жители карельской столицы просят родителей объяснить детям, что дорога - не место для таких игр. // Фото: скриншот видео CityLink