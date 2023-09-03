Электричество пропало на ряде улиц Петрозаводска

Днем в воскресенье из-за повреждения на сетях обесточены оказались свыше десяти улиц в столице Карелии.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, отключение произошло в 13:40. Свет пропал в проезде Автолюбителей, улицах Девятого января, Зайцева, Мебельная, проспекте Октябрьский, шоссе Петрозаводское, улицах Революционная, Скалистая, Соломенском шоссе, улицах Трофима Рябинина, Фабричная, Федора Тимоскайнена.

Специалисты устраняют повреждение. // фото «Петрозаводск говорит»