Следователи установят причины гибели неизвестного мужчины на пожаре

Труп мужчины обнаружили сегодня ночью при тушении пожара в доме на улице Гагарина в Сортавале. Информацию о пожаре с погибшим передали следователям.

Началась процессуальная проверка. Следователь осмотрел место происшествия, личность погибшего устанавливается. Для установления причины гибели мужчины, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет установить причину возникновения пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Предварительной причиной пожара в Следкоме Карелии считают неосторожное обращение с огнем. // фото VK-паблик СУ СК РФ по РК



