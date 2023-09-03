03 сентября 2023, 11:20
Мужчина погиб в Карелии
Тело погибшего обнаружили в доме, где ночью возник пожар
Деревянный дом горел сегодня ночью на улице Гагарина в Сортавале. Сигнал об огненном ЧП поступил спасателям в 01:37.
Огонь бушевал на первом этаже. Отпор огню дали пожарно-спасательные подразделения из Сортавалы и Хелюля. Несмотря на их усилия, сгорела одна квартира.
В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность пока не удалось установить. Специалистам предстоит установить и причину случившегося. // фото VK-паблик «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»