Мужчина погиб в Карелии

Деревянный дом горел сегодня ночью на улице Гагарина в Сортавале. Сигнал об огненном ЧП поступил спасателям в 01:37.

Огонь бушевал на первом этаже. Отпор огню дали пожарно-спасательные подразделения из Сортавалы и Хелюля. Несмотря на их усилия, сгорела одна квартира.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность пока не удалось установить. Специалистам предстоит установить и причину случившегося. // фото VK-паблик «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»