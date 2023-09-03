Ревнивец ударил гостя ножом в шею

40-летнего сегежанин будут судить за попытку убить приятеля. Инцидент произошел минувшим летом в Сегеже. Мужчины выпивали, но в какой-то момент сегежанин приревновал свою сожительницу к гостю. По версии следователей, мужчина схватил нож и ударил приятеля в шею. Тот был на волосок от гибели.

«Довести свой преступный умысел на убийство мужчина не смог, так как потерпевший схватил его за руку и пресек возможность нанести ранение, от которого могла бы наступить его смерть»,

- говорится в сообщении Следкома Карелии. О потерпевшем позаботились врачи.

О личности ревнивца известно, что ранее его привлекали к уголовной ответственности, он сидел в тюрьме. Решение о наказании по новому уголовному делу примет суд. // фото из VK-паблика СУ СК по РК