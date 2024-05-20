«Мерседес» загорелся средь бела дня в Петрозаводске

В воскресенье в 13 часов 37 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что возле дома на улице Зеленой горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные в течение нескольких минут справились с возгоранием.

В результате ЧП в автомобиле Mersedes Benz C-180 огнем был поврежден моторный отсек. Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты. // Фото: freepik.com / Ilovehz