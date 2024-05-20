Стена жилого дома обрушилась на автомобиль в Петрозаводске

В Петрозаводске кусок стены жилого дома обрушился на припаркованный автомобиль. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru, ролик публикует группа «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Все случилось в 20:07 в воскресенье, 19 мая, у одного из домов в карельской столице. На кадрах видно, как элементы стены падают на автомобиль.

В результате происшествия транспортное средство получило серьезные повреждения. Люди не пострадали. // Фото: скриншот видео Sampo.ru