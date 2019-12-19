«Мерседес» сбил подростка на пешеходном переходе в Петрозаводске

Дорожный инцидент на пешеходном переходе в Петрозаводске случился еще 17 декабря. Но городская Госавтоинспекция рассказала о ДТП лишь сегодня.

В 20:27 в районе дома № 66 по Первомайскому проспекту водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не уступил дорогу и сбил пешехода, 2003 года рождения, на пешеходном переходе.

Пострадавшая с места ДТП ушла, а позднее обратилась в лечебное учреждение. Ей назначено лечение.

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска