19 декабря 2019, 12:58
«Мерседес» сбил подростка на пешеходном переходе в Петрозаводске
Несовершеннолетняя участница ДТП покинула место аварии, но затем обратилась в лечебное учреждение
Дорожный инцидент на пешеходном переходе в Петрозаводске случился еще 17 декабря. Но городская Госавтоинспекция рассказала о ДТП лишь сегодня.
В 20:27 в районе дома № 66 по Первомайскому проспекту водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не уступил дорогу и сбил пешехода, 2003 года рождения, на пешеходном переходе.
Пострадавшая с места ДТП ушла, а позднее обратилась в лечебное учреждение. Ей назначено лечение.
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска