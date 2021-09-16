Мэрия рассказала, как продвигается ремонт дорог в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается ремонт магистралей в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В мэрии города рассказали, как продвигаются работы в разных районах карельской столицы.

Так, на улице Ленинградской уже заасфальтирована проезжая часть. Сейчас там продолжается разборка покрытия тротуаров. Новый асфальт укладывают в Железнодорожном районе - на улицах Боровой и Профсоюзов. На улицах Луначарского на Зареке и Балтийской на Кукковке продолжается замена бортового камня.

На этой неделе АО «ПКС-Водоканал» завершает ремонт на городских сетях в районе Октябрьского проспекта. После сдачи этого объекта дорожники приступят к работе на участке между улицами Мурманской и Московской. Сейчас вдоль проспекта убирают и вывозят строительный мусор.

На улице маршала Мерецкова продолжается ремонт тротуаров на участке между улицей Антикайнена и проспектом Александра Невского. На набережной Ла-Рошель завершили восстановление дорожного покрытия между Комсомольским проспектом и улицей маршала Мерецкова. На Нойбранденбургской улице закончили укладывать выравнивающий слой под последующее асфальтирование.

Ремонт дороги и тротуаров на Березовой аллее завершен. Сейчас подрядчик восстанавливает там благоустройство, вывозит строительный мусор, приводит территорию в надлежащий вид. Те же работы организованы на улице Ломоносова. Фото мэрии Петрозаводска