Мэрия проверила, как дезинфицируют маршрутки в Петрозаводске

Очередная проверка того, как проводится дезинфекция городских автобусов, прошла в Петрозаводске.

Ревизоры из администрации карельской столицы проинспектировали маршрутки №21 и 22 на конечной остановке на улице Балтийская. По сообщению пресс-центра, в период межрейсовой стоянки в салонах проверенных автобусов проводилась необходимая дезинфекция. Для этих целей перевозчик выделил специального работника.



Также специалисты проверяют, как соблюдается масочный режим, оборудовано ли место для обработки рук. Недобросовестных перевозчиков привлекают к ответственности.

Петрозаводчане также могут сообщать о нарушениях, связанных с распространением коронавируса, в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 051.

Фото: пресс-служба администрации города