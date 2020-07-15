Полицейский задержал преступника в свободное время

МВД по РК сообщает, что 14 июля около 22 часов сотрудник карельской полиции, проходя по улице, услышал крики. Направившись в сторону источника шума, он увидел, как девушка бежит за молодым человеком. Полицейский также бросился в погоню.

Убегающий выбросил бутылку водки и попытался спрятаться в кустах. Девушка же, подобрав емкость с горячительным, проследовала в расположенный неподалеку магазин.

Оперативник отыскал мужчину в кустах и задержал его, после чего привел в магазин, где продавцы рассказали о случившемся. Задержанный мужчина похитил спиртное и попытался скрыться, остановить его персонал торговой точки не смог.

О происшествии полицейский доложил в дежурную часть, и дождавшись сотрудников патрульно-постовой службы, прибывших на место, передал им незадачливого похитителя.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа.