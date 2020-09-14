14 сентября 2020, 18:16
Мэрия предупредила о сносе ряда объектов в Петрозаводске
До конца сентября в городе демонтируют 14 гаражей и шлагбаум
Мэрия Петрозаводска объявила о скором демонтаже 14 гаражей и шлагбаума, незаконно установленных в городе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Под снос пойдут семь гаражей в районе дома №25 по улице Правды, два гаража возле дома №9 по улице Кутузова, четыре гаража у дома №25 по улице Энгельса, один гараж у дома №1 по улице Зеленой и шлагбаум, расположенный около дома №11Б по улице Паустовского.
Все эти объекты будут демонтированы до конца сентября.