14 сентября 2020, 18:16
Общество

Мэрия предупредила о сносе ряда объектов в Петрозаводске

До конца сентября в городе демонтируют 14 гаражей и шлагбаум

Мэрия Петрозаводска объявила о скором демонтаже 14 гаражей и шлагбаума, незаконно установленных в городе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Под снос пойдут семь гаражей в районе дома №25 по улице Правды, два гаража возле дома №9 по улице Кутузова, четыре гаража у дома №25 по улице Энгельса, один гараж у дома №1 по улице Зеленой и шлагбаум, расположенный около дома №11Б по улице Паустовского.

Все эти объекты будут демонтированы до конца сентября.

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Петрозаводск
Гаражи
демонтаж
улица Правды
улица Кутузова
улица энгельса
улица Зеленая
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