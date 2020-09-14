В обновление петрозаводского «речного училища» вложат огромные деньги

Беломорско-Онежский филиал Госуниверситета морского и речного флота им. адмирала Макарова (бывш. речное училище), расположенный в Петрозаводске, намерен выделить на программу собственной модернизации более 100 млн. рублей, сообщает ТАСС.

Развитие образовательного учреждения обсудили глава республики Артур Парфенчиков и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, который находился в Петрозаводске с рабочим визитом.

Филиал университета в Петрозаводске имеет свой учебный корпус, учебно-производственные мастерские, два общежития, спортзал, спортплощадки и столовую более на 300+ мест и готовит специалистов командного состава для речного и морского флота России.

Несмотря на проведенный своими силами ремонт (за пять лет университет вложил в развитие филиала 50 млн. рублей), Беломорско-Онежскому филиалу требуется федеральная поддержка на дальнейшее развитие. Необходимо обустроить учебные аудитории, актовый зал, столовую, благоустроить территорию. Кроме того, нужно завершить ремонт в здании общежития. Сейчас в Карелии уже сформирована собственная программа по финансированию ремонта общежитий техникумов и колледжей, но речное училище в Петрозаводске находится в федеральном ведении, поэтому выделять деньги необходимо из федерального бюджета.

"Сейчас мы готовим проект реконструкции речного училища, соглашение с минтрансом России уже достигнуто. Объем работ большой, поэтому необходима федеральная поддержка, которая позволила бы быстрее осуществить все планы по модернизации и создать комфортные условия для обучения и проживания будущих моряков",

- отметил на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам встречи в полпредом президента.

Беломорско-Онежский филиал Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова, который до 2006 года назывался Петрозаводское речное училище, образовано в 1963 году. Сегодня в учебном заведении для моряков учатся 683 студента. Морские профессии востребованы в республике: в училище отмечают рост абитуриентов в течение последних трех лет - конкурс вырос до 2,5 человек на место, а план по приему на внебюджетную форму обучения последние два года перевыполняется два года подряд.