Объявлена дата начала отопительного сезона в Петрозаводске

Отопительный сезон начнется в Петрозаводске 16 сентября. Приказ об этом подписан в Минстрое РК, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что в карельской столице расположено множество крупных медучреждений, в которых лечатся люди из разных районов республики. Это монопрофильный центр по борьбе с Covid-19, перинатальный центр, онкодиспансер, БСМП, республиканская больница и другие. В городе работает крупнейший карельский вуз, в общежитиях которого живут сотни студентов.

Во избежание распространения респираторных заболеваний в городе и принято решение начать подключение социальных объектов и жилого фонда к теплу с 16 сентября.

Отметим, что, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Петрозаводске заметно похолодает.