Мэрия победила компанию, погрузившую Петрозаводск во тьму

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге поставил точку в многолетних тяжбах петрозаводской Администрации с компанией «Балтэнергоэффект». Именно эта фирма в 2014 году в рамках энергосервисного контракта установила в карельской столице более 14 тысяч новых уличных светильников. Предполагалось, что они будут потреблять меньше электричества, чем старые лампы, а сэкономленными деньгами мэрия обязана была расплачиваться за проделанную работу.

Реальность оказалась такова, что новые фонари электричество-то экономили, но при этом просто ничего не освещали. Петрозаводские улицы погрузились во мрак.

По шестилетнему контракту – он закончится в декабре 2020 года – Администрация обязана была выплатить фирме 285 миллионов рублей. Первая выплата составила 19 миллионов рублей. Мэрия Петрозаводска пыталась оспорить ее через суд, но не сумела. Следующий транш должен был быть гораздо больше – 66 миллионов рублей. Но Администрация снова пошла в суд.

О том, как проходила длительная тяжба, порталу «Петрозаводск говорит» рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

– Сначала удалось отстоять свою правоту в Арбитражном суде Республики Карелия. И уже на этой стадии проводились экспертизы, делались заключения специалистов как с одной стороны, так и с другой.

Андрей Бекелев объясняет суть спора. Деньги «Балтэнергоэффекту» надо было платить в том случае, если за счет установки новых светильников достигалась существенная экономия электроэнергии. И она действительно достигалась, с этим мэрия соглашается. Вопрос в том, в каком размере и какой ценой.

– Когда заключается контракт, к нему идет приложением план проведения энергоэффективных мероприятий. И прежняя администрация, подписывая его, обязана была оценивать тот факт, что качество освещения снижено.

В суде представлялись сложные расчеты. По условиям контракта, экономию нужно было рассчитывать исключительно по счетчикам. Однако эксперты пришли к выводу, что необходимо учитывать различные факторы. В частности, так называемые коэффициенты горения, диммирование – то есть понижение яркости фонарей ночью, когда на улицах мало движения. Проиграв суд, «Балтэнергоэффект» подал апелляцию, и ее рассмотрение заняло почти два года.

– Это беспрецедентный по своей продолжительности суд второй инстанции. В его рамках суд поручил провести независимую экспертизу. Занялся ею Уральский федеральный университет имени Ельцина. Серьезный вуз, и если бы они пришли к выводам не в нашу пользу, мы бы с ними вынуждены были согласиться. Однако в своем заключении эксперты указали, что размер экономии, который должен был быть достигнут, не достигался.

Андрей Бекелев говорит, что апелляционный суд досконально разобрался в деле. В частности, учел тот факт, что фонари, которые находились на гарантии и выходили из строя, не менялись вовремя, а это приводило к снижению потребления – и той самой «экономии». Кроме того, некоторые перегоревшие светильники – а они весьма недешевые – мэрии приходилось менять за свой счет.

– Говорят, что вся страна следила за нашим процессом. Потому что это серьезный прецедент, – рассказал Андрей Бекелев. – Сейчас мы исходим из того, что решение суда состоялось и вступило в законную силу. Но преждевременно говорить, что борьба наша закончена. С большой вероятностью «Балтэнергоэффект» пойдет в суд кассационной инстанции. Есть, впрочем, надежда, что, поскольку апелляция рассматривалась два года, правда останется на нашей стороне.

Теперь вопрос: когда в Петрозаводске станет светлее? До конца контракта – декабря 2020 года – фонари являются собственностью «Балтэнергоэффекта». К мэрии они переходят лишь в 2021 году, и тогда чиновники смогут ими распоряжаться. Например, менять на более яркие.

– Что мы будем делать сейчас, в течение года, вопрос неоднозначный. Если судебное решение пройдет кассацию, возможно, предприниматели придут за расторжением контракта с неким отступным. Ведь они, действительно, закупили фонари, какого бы качества те ни были, и смонтировали их за свои деньги. Наивно полагать, что они просто всё бросят. Если же нет, проходит год, фонари остаются у нас, и мы вольны делать все что угодно.

Бекелев предупреждает: сразу поставить нормальные светильники по всему городу не получится. Сейчас в Петрозаводске порядка 15 тысяч фонарей, каждый светильник стоит в среднем 7,5 тысячи рублей. Таким образом, заменить все разом – это более ста миллионов рублей, не считая монтажа. Придется потерпеть.

– Мы и сейчас этим занимаемся. Меняем фонари на пешеходных переходах; на 27 переходах такие работы уже проведены, еще 19 – в плане на 2020 год. Там, где тусклые светильники перегорают, мы стараемся ставить уже более мощные. На детских площадках, на объектах «Комфортной городской среды» мы также ставим новое оборудование, – говорит Андрей Бекелев.

Все эти работы, скорее всего, будут вестись за счет казны. Чиновник считает, что после негативного опыта с энергосервисным контрактом мэрия не будет пытаться найти инвестора для замены фонарей: это риск. Разумнее будет привести городское освещение в порядок за ближайшие несколько лет. Тем более выигранный суд с «Балтэнергоэффектом», по сути, сэкономил Петрозаводску почти четверть миллиарда рублей.

Фото: Николай Смирнов / ИА "Республика"