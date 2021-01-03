Мэрия Петрозаводска принимает заявки скульпторов на «Гиперборею»

Мэрия Петрозаводска продолжает принимать заявки на участие в юбилейном ХХ конкурсе снежных и ледовых скульптур. Он пройдет в рамках фестиваля «Гиперборея-2021» со 2 по 6 февраля.

Участникам проекта предлагается на выбор одна из трех номинаций: «Ледовая скульптура», «Снежная скульптура - большой куб» и «Снежная скульптура - малый куб». В последней могут состязаться конкурсанты младше 18 лет.

В каждой номинации будет отобрано по 10 команд. Авторы больших скульптур, ставшие победителями и призерами конкурса, получат денежные призы. Остальных наградят дипломами и памятными подарками. Также одной из команд достанется специальный приз - «Кубок Борея».

Конкурсантам необходимо до 15 января подготовить эскиз будущей работы и направить его вместе с анкетой участника по электронной почте: cymbal.scc@gmail.com. В рабочие дни заявки принимаются по адресу: г. Петрозаводск, площадь Кирова, д. 1 (Городской дом культуры).

В каком формате пройдет главный зимний праздник Петрозаводска, пока не уточняется. Это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.