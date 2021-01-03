03 января 2021, 12:31
Общество

Поврежденную лестницу на улице Фрунзе восстановили

Отремонтированный в 2020 году объект находится на трехлетней гарантии

Поврежденный участок лестницы на улице Фрунзе восстановлен. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Отремонтированный недавно лестничный спуск пострадал из-за засорения канализационного колодца. Сейчас лестница находится на трехлетней гарантии.

В мэрии карельской столицы подчеркнули, что строго контролируют состояние недавно отремонтированных объектов и обязуют подрядчиков оперативно устранять неполадки. Фото пресс-службы мэрии

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Метки: 
Петрозаводск
улица фрунзе
лестница
ремонт
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