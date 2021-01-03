03 января 2021, 12:31
Поврежденную лестницу на улице Фрунзе восстановили
Отремонтированный в 2020 году объект находится на трехлетней гарантии
Поврежденный участок лестницы на улице Фрунзе восстановлен. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.
Отремонтированный недавно лестничный спуск пострадал из-за засорения канализационного колодца. Сейчас лестница находится на трехлетней гарантии.
В мэрии карельской столицы подчеркнули, что строго контролируют состояние недавно отремонтированных объектов и обязуют подрядчиков оперативно устранять неполадки. Фото пресс-службы мэрии