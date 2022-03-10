Мэрия Петрозаводска объявила об открытии вакансий

Мэрия Петрозаводска ищет специалистов для работы в финансовом управлении комитета финансов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Соискатель должен обладать знаниями в сфере бюджетных правоотношений и иметь высшее образование по специальности: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Финансы и кредит».

С работником будет подписан срочный трудовой договор на время отпуска по беременности и родам основного сотрудника.

Желающие могут присылать резюме на адрес электронной почты: fu@petrozavodsk-mo.ru. Фото pixabay.com/geralt