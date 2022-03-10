Цены на плацкарт зафиксировали

Чтобы рост спроса на железнодорожные билеты не сказывался на стоимости проезда, цены на места в плацкарте и общих вагонах зафиксированы. Ситуация с железнодорожным сообщением стабильна. В обычные поезда, следующие по графику, включаются дополнительные вагоны. Об этом сообщает сайт объясняем.рф.

Чем ближе к летнему сезону, тем больше спрос на пассажирские перевозки. В связи с санкциями ожидается его бурный всплеск. Но как заверили в пресс-службе РЖД, поезда ходят по расписанию, вокзалы и справочно-информационные системы работают в штатном режиме. Тарифы на билеты на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования уже установлены и не подлежат пересмотру.

Кроме того, доступны все комнаты длительного отдыха, комнаты матери и ребенка. Открыты дополнительные билетные кассы по всей сети РЖД. Также увеличено количество дежурных у справочно-информационных терминалов. Фото: pixabay.com/ru.