Мэрия Петрозаводска через суд выселила горожан за долг по квартире

В Петрозаводске очередной должник будет выселен из благоустроенного жилья по решению суда. Люди, проживавшие в квартире на улице Ключевой, более полугода не платили за квартиру и за коммунальные услуги. В результате возникла задолженность более 160 тысяч рублей, сообщила пресс-служба мэрии.

28 января решением Петрозаводского городского суда исковые требования МКУ «Служба заказчика» о выселении были удовлетворены. Ответчику будет предоставлена комната в общежитии на улице Боровой. А в двухкомнатную квартиру площадью 44,5 квадратных метра въедут нуждающиеся. Решение суда в силу не вступило.

Отметим, что это уже второе подобное решение суда. В декабре 2019 года Петрозаводский городской суд встал на сторону МКУ «Служба заказчика» в вопросе выселения неплательщиков из трехкомнатной квартиры на улице Нойбранденбургской.

Напомним, в МКУ «Служба заказчика» создана горячая линия, по которой можно задать имеющиеся вопросы о начислении платы за социальный наем и погашении имеющейся задолженности. Специалисты ответят по номеру телефона: 33-20-36.

Перечень адресов, имеющих задолженность по оплате за социальный наем муниципальных жилых помещений, опубликован на сайте администрации Петрозаводска.