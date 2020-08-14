14 августа 2020, 20:58
Мэрия недовольна темпами ремонта тротуаров в Петрозаводске
По оценкам специалистов, к настоящему времени этот вид дорожного ремонта выполнен лишь на 30%
В Петрозаводске продолжается ремонт дорог и тротуаров. По плану к концу августа подрядчик должен отремонтировать 15 тротуаров, но в реальности работы продвигаются очень медленно, сообщили в пресс-службе мэрии.
К настоящему времени не сдано ни одного объекта. Ремонт тротуаров на набережной Гюллинга и на улице Судостроительной еще даже не начался. По оценкам, сейчас выполнено только 30% работ.
В мэрии проинформировали подрядчика о том, что темпы выполнения работ необходимо повысить. В случае неисполнения сроков городская администрация готова прибегнуть к санкциям.