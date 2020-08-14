14 августа 2020, 20:23
Общество

Воды и мед освятили в православных храмах

Медовый спас открыл череду церковных праздников августа

14 августа в Александро-Невском кафедральном соборе прошло освящение воды и меда. Православные могли приобрести медовую продукцию тут же, на ярмарке у храма. 

Своими корнями этот день уходит в глубокую древность. Согласно преданию, когда-то частица креста, на которой распяли Иисуса, спасла от страшной эпидемии жителей Константинополя. Примерно в IX веке в византийской столице сложился обычай: 14 августа по улицам проходили с частицей Креста Господня. Отсюда настоящее название праздника – Происхождение честных древ Животворящего Креста.
 
Позже в некоторых регионах на водосвятие стали приносить только что собранный мед, чтоб благословить его. 

С праздником связано немало народных обычаев, например, в этот день было принято купать скот, проводить заговоры и обряды над животными. Историки предполагают, что большое число связанных с водой обрядов связано с тем, что в дохристианские времена у славян примерно в это же время отмечался языческий праздник Русалии, посвященный умершим предкам.

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Метки: 
Медовый спас
Александро-Невский собор
Петрозаводск
Церковные праздники