Определены главные очаги коронавируса в Карелии на 14 августа

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция обнаружена 13 августа.

Главным очагом Covid-19 в республике остается Петрозаводск. В столице 1339 случаев заражения. Это больше половины всех заболевших в Карелии. Далее следуют Кемский район (155), Прионежский район (113), Беломорский район (111) и Сортавальский район (104).

Также много зараженных в Сегежском районе (96), Олонецком районе (95), Кондопожском районе (89), Суоярвском районе (89) и Лоухском районе (88).

Меньше всего больных по-прежнему в Калевальском районе - 12.