14 августа 2020, 20:21
Определены главные очаги коронавируса в Карелии на 14 августа
Количество заболевших коронавирусом в республике достигло отметки в 2674 человека
На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция обнаружена 13 августа.
Главным очагом Covid-19 в республике остается Петрозаводск. В столице 1339 случаев заражения. Это больше половины всех заболевших в Карелии. Далее следуют Кемский район (155), Прионежский район (113), Беломорский район (111) и Сортавальский район (104).
Также много зараженных в Сегежском районе (96), Олонецком районе (95), Кондопожском районе (89), Суоярвском районе (89) и Лоухском районе (88).
Меньше всего больных по-прежнему в Калевальском районе - 12.