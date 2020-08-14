14 августа 2020, 17:33
На трассе «Кола» в понедельник перекроют движение из-за моста
Ладожский мост разведут во второй половине дня для прохода крупных судов
17 августа на федеральной трассе «Кола» ограничат движение транспорта, сообщает Общая газета, со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Мост через Неву рядом с г. Кировск будет закрыт с 15.00 до 15.45. В это время под ним должны пройти вверх по реке судно «Фрея» и буксир «Павловск».
Разведение состоится, если температура воздуха не превысит 25 градусов по Цельсию, а ветер будет не сильнее 15 метров в секунду.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.