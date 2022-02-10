Мэрия не может запретить строительство высотки на набережной Варкауса

Отказ администрации Петрозаводска в строительстве многоэтажного дома на набережной Варкауса – всего лишь временный. Мэр города Владимир Любарский заявил, что застройщик неправильно оформил документы. Но если он подаст их снова, и они будут в порядке, стройку вынуждены будут разрешить.

Напомним, ранее Любарский объявил, что высотку на Варкауса возводят незаконно. Однако запрет такого строительства в принципе не находится в компетенции администрации города, пояснил мэр. Он признался, что к нему обращаются граждане, недовольные появлением в городе очередной «свечки».

Однако изменить строительное или земельное законодательство мэрия не может. Она обязана подчиняться действующему регламенту. Согласно Генплану и проекту планировки этого участка земли, подобный проект предусмотрен. Оснований для отказа нет, так что запрещать строительство мэрия не планирует.