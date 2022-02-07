Многоэтажку на улице Варкауса в Петрозаводске строят незаконно

В том месте, где недавно снесли торговый центр «Шанс», кипит строительство. Местные жители пожаловались мэру Петрозаводска, что подрядчик уже две недели возводит 26-этажный дом. Владимир Любарский заявил, что работы ведут незаконно.

Он объяснил, что снос ТЦ по закону не требовал согласований, а вот строительство нового дома – да. Но заявление о постройке 26-этажки с подземным паркингом на 99 машиномест в мэрию подали только 1 февраля, его должны рассмотреть до 7 февраля. До этого момента никаких работ вести нельзя.

Администрация города направила в Госкомитет РК по строительному, жилищному и дорожному надзору запрос о проведении проверки.

Если подтвердится, что стройка началась до получения разрешения, подрядчика оштрафуют. Кроме того, мэрия изучила поданные им документы и откажет в разрешении на строительство на этом этапе.

- За повторным разрешением подрядчик сможет обратиться после того, как комплект документов будет соответствовать утвержденным регламентам. До этого момента все строительные работы на объекте должны быть остановлены, - подчеркнул Любарский.

Он заявил, что похожую ситуацию сейчас рассматривает суд. Застройщики в минувшем году не получили разрешение в мэрии и начали возводить торговое здание на Карельском проспекте.

Горадминистрация обратилась в суд с требованием снести самовольную постройку.