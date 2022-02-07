С каких улиц Петрозаводска вывезут снег этой ночью, сообщили в мэрии

Подрядчики продолжают вывозить снег с улиц карельской столицы. Это делают ночью, когда дороги загружены минимально, объяснили в администрации Петрозаводска.

В ночь на вторник, 8 февраля, техника будет работать на Ключевой, Кукковке, в Октябрьском районе и в центре города.

Снег станут убирать с Ключевского шоссе, улиц Ломоносова, Мурманской, Московской, Красноармейской и Сортавальской, а также с Гоголевского путепровода. // Фото: источник