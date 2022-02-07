07 февраля 2022, 19:00
С каких улиц Петрозаводска вывезут снег этой ночью, сообщили в мэрии
Работы по уборке снега запланированы на Ключевой, Кукковке, в Октябрьском районе и в центре города
Подрядчики продолжают вывозить снег с улиц карельской столицы. Это делают ночью, когда дороги загружены минимально, объяснили в администрации Петрозаводска.
В ночь на вторник, 8 февраля, техника будет работать на Ключевой, Кукковке, в Октябрьском районе и в центре города.
Снег станут убирать с Ключевского шоссе, улиц Ломоносова, Мурманской, Московской, Красноармейской и Сортавальской, а также с Гоголевского путепровода. // Фото: источник