Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Петрозаводске превышен на 92 процента

За неделю с 31 января по 6 февраля в Петрозаводске зарегистрировали 6 925 заболевших ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 53,4 процента. В целом она превышает эпидемический порог на 92,4 процента, сообщили в Роспотребнадзоре РК.

В целом в Карелии зафиксировали 14 674 заболевших ОРВИ и гриппом, это на 35,6 процента больше, чем в минувшую неделю.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике выше эпидемического порога на 181,8 процента.

Чаще всего болеют дети до двух лет, с трех до шести лет и с семи до 14 лет. Хуже всего ситуация в Кемском, Лоухском, Кондопожском, Медвежьегоском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Сегежском, Сортавальском, Пряжинском районах.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 415 классов в 55-ти школах республики. Полностью переведены на дистанционное обучение три школы. Приостановлена деятельность 100 групп в 43-х МДОУ Карелии.

Госпитализировали с диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю 19 человек. // Фото: Viki_B/pixabay.com/ru