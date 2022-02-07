Более 500 случаев заражения омикрон-штаммом зарегистрировано в Карелии

Более 500 случаев штамма-омикрон выявлено в Карелии. Это следует из данных Роспотребнадзора, представленных в понедельник, 7 февраля. Среди заболевших – 320 детей и 228 взрослых.

В управлении подчеркнули, что при выборочном молекулярно-генетическом мониторинге из 953 обследованных лиц выявлено 548 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «омикрон».

Всего с начала пандемии коронавирус в Карелии был подтвержден у 105131 человека, включая 13 267 детей. Поправились за период пандемии 99 147 пациентов, скончались 1343 человека. (фото pixabay.com, geralt)