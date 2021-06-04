Мэрия месяц будет обдумывать варианты с парковкой на площади Гагарина
Вопрос с парковкой на площади Гагарина обсуждался 4 июня в эфире на «Сампо ТВ 360». Мэр сообщил, что продолжает с коллегами и депутатами анализировать поступившие мнения.
Майскеий пост на странице сити-менеджера, посвященный вопросу парковки на площади Гагарина, вызвал дискуссию среди петрозаводчан.
«Что-то надо делать с парковкой на Гагарина. Дополнительная у паровоза - это в пользу бедных, она не разгрузит площадь. Единственный вариант - пока вижу - саму площадь переформатировать ... это конечно крайне тяжелое решение, оно изменит облик того, к чему привыкли все. Это конечно не означает что там будет заасфальтированная площадка и беспорядочно стоящие авто... но тем не менее»,
- писал Владимир Любарский ночью 31 мая.
Сегодня мэр написал на своей странице, что убежден, что вопрос организации парковок следует рассматривать комплексно, учитывать озвученные варианты для удобства граждан.
«Ключевых направлений несколько: это и переформатирование схемы движения на площади, и устройство парковки со стороны Горького, и со стороны Перевалки, другие варианты»,
- написал Любарский.
«На анализ массива предложений берем тайм-аут на один месяц. Перед принятием окончательного решения обязательно будем обсуждать его с горожанами, советоваться с экспертами в области архитектуры и градостроительства», - добавил градоначальник. (фото 2gis.ru)