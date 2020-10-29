29 октября 2020, 18:41
Мэр Уфы заразился Covid-19 и умер
Ульфат Мустафин боролся с инфекцией больше месяца
Заразившийся коронавирусом глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии Радия Хабирова.
Уточняется, что Мустафин боролся с болезнью 35 дней. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и Covid-19.
Ульфат Мустафин умер в возрасте 61 года. Он руководил Уфой ровно два года - этот пост он занял 29 октября 2018-го. Фото www.bashgaz.ru/