Путин высказался о введении общенационального локдауна

Власти России не планируют вводить общенациональный локдаун (режим ограничения в свободе передвижения граждан, работе различных учреждений, который вводится государством во время стихийных бедствий, эпидемий, массовых беспорядков и т. п. - Прим. Ред.) из-за ситуации с ростом количества заболевших Covid-19 в стране. Об этом заявил Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

Президент отметил, что власти четко понимают, что делать с эпидемией коронавируса. Он оценил принятые меры как эффективные и своевременные.

Ранее Путин уже заявлял, что эпидемиологическая ситуация в стране не требует введения тотальных ограничений. Президент назвал вакцинацию одной из основных мер по борьбе с распространением Covid-19 наряду с тестированием и соблюдением мер безопасности. Фото primpress.ru