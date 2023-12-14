Меньше половины жителей Карелии сделали прививку против гриппа

183 790 взрослых жителей Карелии или 43,3% от числа взрослого населения и 58 525 детей (57,6% от всех детей) сделали прививку против гриппа.

Итоги прививочной кампании подвел министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Таким образом, вакцинировано более 46% населения Карелии. По мнению министра, в республике создана необходимая популяционная иммунная защита.

«По рекомендации ВОЗ и согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных болезней показатель охвата прививками должен составлять не менее 45% населения. Мы его выполнили»,

- подытожил Охлопков.



Жители республики еще могут сделать прививку, вакцина есть. Случаи гриппа пока в регионе не зафиксированы. // фото freepik.com