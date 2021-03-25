Медвежатам из Карелии дали имена

В Сортавальском районе у поселка Вяртсиля лесорубы, в середине марта, случайно повредили медвежью берлогу, уронив на нее спиленное дерево.

Перепуганная медведица убежала от людей, а через некоторое время из берлоги начали вылезать медвежата. Зная, что их мать уже не вернется, лесозаготовители обратились в зоопарк «Черные камни» и его руководство согласилось временно приютить детенышей.

«Петрозаводск говорит» писал об этом.

Затем в Карелию из Тверской области выехал руководитель Центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов с группой специалистов. Они и перевезли маленьких мишек в новый дом.

Дорогу медведи перенесли хорошо. Им сейчас около двух месяцев, они очень активны. Это два братца и сестричка. Их назвали: Микли, Савва и Северина.

Фото из группы Центр спасения медвежат-сирот