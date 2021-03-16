Напуганная лесорубами медведица бросила медвежат в Приладожье

В Сортавальском районе около поселка Вяртсиля лесорубы в процессе работ случайно повредили медвежью берлогу. На нее упало спиленное дерево, сообщает паблик администрации Сортавальского поселения.

Перепуганная медведица убежала от людей. Через некоторое время из берлоги начали вылезать медвежата. Зная, что их мать уже не вернется, лесорубы обратились в зоопарк «Черные камни». Его руководство согласилось приютить детенышей, что спасло им жизнь.

В будущем зверей планируют вернуть в дикую природу.

Напомним, похожая история произошла в январе 2020 года в Лахденпохском районе. Тогда лесники подобрали брошенных матерью трех медвежат. Животные были переданы в центр спасения медвежат-сирот, расположенный в Тверской области. Один детеныш погиб, а двое других, которым дали клички Карел и Кузя, выросли и в сентябре были выпущены в тот же лес, из которого их забрали малышами.