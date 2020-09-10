Брошенные матерью медвежата вернулись в карельский лес спустя полгода

Медвежата Карел и Кузя, подобранные в возрасте одной недели в лесу в Лахденпохском районе, вернулись в родной карельский лес спустя семь месяцев. Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Напомним, в январе лесники нашли малышей в берлоге. Их мать была потревожена звуками работы лесозаготовительной техники и ушла в лес. Детенышей передали специалистам Центра спасения медвежат-сирот, который расположен в Тверской области.

Все эти месяцы звери находились под присмотром специалистов Центра и заметно возмужали. Их растили в условиях, максимально приближенных к дикой природе.

Вчера медвежат выпустили в лес в том же месте, где семь месяцев назад их нашли.