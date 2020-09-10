Завершен ремонт одной из главных магистралей Петрозаводска

В Петрозаводске продолжается реализация федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этой программы завершен ремонт одной из главных улиц города - Первомайского проспекта, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Также закончены работы по ремонту проезжих частей на набережной Варкауса и на улице Калинина. На этих магистралях продолжается ремонт тротуаров.

Также в городе продолжается ремонт тротуаров в рамках подготовки к столетию Карелии. Работы ведутся на улицах Титова, Ровио, Правды, Куйбышева и площади Кирова. Основание под укладку готовят на улице Свердлова. Изношенное покрытие разбирают на улицах Дзержинского, Антикайнена, Кирова и Андропова. На улице Гоголя демонтируют старый и устанавливают новый бортовой камень. На Кукковке устраняют деформации и повреждения дорожного покрытия.