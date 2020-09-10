В Сети появились снимки нового бизнес-зала на вокзале Петрозаводска

В Сети опубликованы фотографии интерьеров нового бизнес-зала, открывшегося в начале сентября на железнодорожном вокзале Петрозаводска. Снимки публикует «Сампо ТВ».

Напомним, в помещении площадью 300 квадратных метров, расположенном на втором этаже, есть зона для деловых переговоров, а также общая, санитарная и детская зоны.

Гости бизнес-зала, рассчитанного на сорок человек, могут воспользоваться шведским столом или заказать напитки и блюда из отдельного меню.

Для пассажиров с билетами в вагоны бизнес-класса и детей до двух лет вход в бизнес-зал бесплатный, всем остальным три часа пребывания обойдутся в 2400 рублей.