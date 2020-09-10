В Петрозаводске открыта вакансия мирового судьи

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакансии мирового судьи участка №8 по Петрозаводску. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Документы от кандидатов принимаются до 10 октября с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в РК, шестой этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.

Помимо этого, сообщается о том, что в столице республики появится новый судебный участок №15 и, соответственно, новый мировой судья. Судебный участок начнет работу 1 октября. Жителей Петрозаводска попросили обратить на это внимание при подаче своих заявлений.