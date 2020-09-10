Сильный ветер обрушится на Карелию

11 сентября в Карелии усилится ветер. Ожидаются порывы до 15-20 м/с, ночью и утром на акваториях крупных водоемов - до 23 м/с, сообщает МЧС со ссылкой на Карельский гидрометцентр.

По данным министерства, под действие неблагоприятного явления попадет вся территория республики.

В МЧС предупредили о том, что существует вероятность возникновения ЧС на системах ЖКХ и энергосистемах. Местным жителям рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств в акватории крупных водоемов.